Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,325.30
BTC/USDT
19,502.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Julia Kasırgası, Kolombiya'nın adalarında hafif hasara yol açtı

Karayip Denizi'nin güneyinde tropik fırtına olarak doğan ve 1. derece kasırgaya dönüşen Julia Kasırgası, Kolombiya'nın San Andres ile Providencia adalarında hafif hasara neden oldu.

Muhammed Emin Canik   | 09.10.2022
Julia Kasırgası, Kolombiya'nın adalarında hafif hasara yol açtı

Buenos Aires

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasırganın San Andres'ten geçişi hafif hasar bıraktı. İki kişi yaralandı, iki ev yıkıldı ve 101 ev hasar gördü. Providencia'dan geçişi daha hafifti. Hava operasyonları yeniden başlar başlamaz yardımlar ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

San Andres ve Providencia adalarını Kasım 2020'de vuran Iota Kasırgası, ciddi hasara yol açmış, Providencia'nın altyapısının yüzde 98'ini tahrip etmişti.

Kasırga, Nikaragua'nın doğu kıyısında etkili oluyor

Julia Kasırgası, saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla sabah saatlerinden itibaren Nikaragua'nın doğu kıyısında etkili oluyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği, bazı bölgelerde yolların kapandığı ve elektrik hatlarının zarar gördüğü aktarıldı.

Ayrıca, ülkenin batısında bulunan başkent Managua'da kuvvetli rüzgarların hissedildiği ve kasırga nedeniyle birçok uçuşun iptal olduğu belirtildi.

Nikaragua'da 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkenin doğu kıyılarından insanlar tahliye edilmiş, yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, hazırlıklarımızı yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz gençler hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz
Artvin'de sağanak etkili oldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

Benzer haberler

Julia Kasırgası, Kolombiya'nın adalarında hafif hasara yol açtı

Julia Kasırgası, Kolombiya'nın adalarında hafif hasara yol açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet