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Dünya

Josep Borrell: AB Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale edebilmeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'da sivillerin yaşamının tehdit altında olması halinde Afganistan'daki gibi tahliye operasyonları düzenleyebileceğini söyledi.

Selen Temizer   | 25.01.2022
Josep Borrell: AB Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale edebilmeli

Brüksel

Borrell, "Avrupa Tehlikede: AB Güvenliği ve Savunması İçin Sırada Ne Var?" başlıklı konferansta konuşma yaptı.

Ukrayna sınırındaki binlerce Rus askeri varlığının "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa güvenlik düzenine en ciddi meydan okuma" olduğunu vurgulayan Borrell, AB'nin güvenliği için "Stratejik Pusula"ya atıfta bulundu.

Borrell, "Stratejik Pusula"nın Avrupalıların stratejik ihtiyaçlarını karşılamaları için bir araç olduğunu belirterek, "Kapsamlı bir güvenlik stratejisi benimsemek zorundayız. Bu, eyleme geçmenin reçetesidir. 4 ana unsuru içeren 35 sayfa var." dedi.

Bunlar, AB'nin kriz yönetimindeki rolünü güçlendirmek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, krizlere mukavemet göstermesinin sağlanması ve üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulması olarak sıralanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırısı durumuna değinen Borrell, "AB, geçen yaz Afganistan'da gördüğümüz gibi bir durumda vatandaşları kurtarabilmelidir. Veya şiddetin sivillerin hayatını tehdit ettiği bir krize hızla müdahale edebilmelidir. Bu nedenle, (Stratejik Pusula'da) farklı kriz türleri için 5 bin askere kadar süratle konuşlandırmamıza olanak sağlayacak bir hızlı intikal kuvveti öneriyoruz." diye konuştu.


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