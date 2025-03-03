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Dünya

AB silahlanma planı hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarında büyük bir artışa ihtiyaç duyduğunu, hazırladıkları yeniden silahlanma planını üye ülkelere yarın ileteceğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
AB silahlanma planı hazırlıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de 6 Mart'ta düzenlenecek Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü zirveye yoğun biçimde hazırlandığını belirten von der Leyen, "AB ülkelerine yarın Avrupa'nın yeniden silahlanması planı hakkında bir mektup göndereceğim." dedi.

Von der Leyen, "Hiç şüphesiz savunma harcamalarında büyük bir artışa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kalıcı barışın yalnızca güç üzerine inşa edilebileceğine işaret eden von der Leyen, "Güç kendimizi güçlendirmekle başlar. Yarın üye ülkelere sunacağım planın amacı da bu." ifadelerini kullandı.

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