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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 12 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan ve en az 210 binaya zarar veren orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Japonya'nın kuzeydoğusunda 12 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Ankara

Kyodo News'in haberine göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda 12 gündür süren yangının daha fazla yayılma riski bulunmadığını kaydetti.

En az 210 yapıya zarar veren orman yangınının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta orman yangını başlamış ve yaklaşık 2 bin 900 hektarlık alan küle dönmüştü. Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.

Iwate eyaletine bağlı Ofunato kenti yetkilileri, 7 Mart'ta yangın nedeniyle tahliye edilenlerden 1249'unun tahliye merkezlerinde, 3 bin 61 kişinin de akrabalarının evlerinde ya da başka yerlerde barındığını kaydetmişti.

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