Dolar
17.41
Euro
17.58
Altın
1,708.00
ETH/USDT
1,227.60
BTC/USDT
20,914.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Japonya’da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 15.07.2022
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Ankara

Kyodo News’ün haberine göre, ülkede, bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayılarında artış gözlendi.

Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 104 bine çıktı, böylelikle ülkede 5 ay sonra Kovid-19 vakaları 100 bini aştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Ülkede, tespit edilen vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla iki katına çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da, dün kaydedilen 90 bin vaka ile toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu aşmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Benzer haberler

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Kovid-19 son 30 yılda çocuk aşılamalarındaki en büyük gerilemeye neden oldu

Kanada Sağlık Bakanlığı, 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verdi

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu
Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu oluştu

Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu oluştu
Abe Şinzo suikastı Japon siyasetini nasıl etkileyecek

Abe Şinzo suikastı Japon siyasetini nasıl etkileyecek