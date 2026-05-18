Kart cezası nedeniyle maçta oynamayan milli futbolcunun eğitim başvurusunun reddi haksız bulundu

KDK'nin kararına göre, 2010 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda U15 Kadın Milli Futbol Takımı ile dünya üçüncülüğü elde eden ve bronz madalya kazanan Duran, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında, dereceye giren milli sporculara KPSS şartı aranmaksızın tanınan Milli Eğitim Akademisi Beden Eğitimi Alanı Hazırlık Eğitimi için başvuru yaptı.

Başvuru, Duran'ın olimpiyat oyunlarında 3 maçta görev alması ancak üçüncülük maçında sarı kart cezası nedeniyle görev alamaması nedeniyle kabul edilmedi. İlgili kurumlar, Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, derecenin alındığı müsabakada sporcunun fiilen yarışmamasını ret gerekçesi yaptı.

Bunun üzerine Duran, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, milli futbolcu Duran'ı haklı bularak, talebin karşılanması adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, futbolun kolektif çaba gerektiren bir spor olduğunu, Duran'ın üçüncülük maçında kart cezası nedeniyle görev yapmamasına rağmen önceki maçlarda süre aldığı ifade edildi.

Duran'ın üçüncülük maçında yer almamasının FIFA Disiplin Kuralları gereği olduğu, bunun sporcunun kendi iradesiyle müsabakadan kaçınması anlamına gelmediği belirtilen kararda, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından sporcuya verilen bronz madalya ve diplomanın uluslararası düzeyde olimpiyat üçüncüsü sıfatını tescillediği, ulusal makamların bu durumu dar bir yorumla yok sayması normlar hiyerarşisine aykırıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, aynı turnuvada sadece son maçta görev alan sporcuların başvurusunun kabul edilip, turnuvanın genelinde görev yapan Duran'ın başvurusunun​​​​​​​ reddedilmesinin "eşitlik ilkesine aykırı olduğu" vurgulandı.

Anayasa'nın 59. maddesi uyarınca devletin, başarılı sporcuyu koruma yükümlülüğünün bulunduğu anımsatılan kararda, "İdarenin fiilen yarışma şartını tüm turnuva yerine tek bir maça indirgeyen yorumu, ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır." ifadesine yer verildi.