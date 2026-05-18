2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, şampiyonaya 12 sporcuyla katıldıklarını söyledi.
Sporcularından beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Ergin, "Çünkü hem evimizdeyiz hem de okçularımız bu yıla çok iyi başladı. İlk 2 Dünya Kupası ayağında ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Amacımız burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olabildiğince fazla İstiklal Marşı'nı dinletmek. Kendi evimizde olmanın avantajını kullanmaya çalışacağız." dedi.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz