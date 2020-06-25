Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde deprem oluştu.
Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.