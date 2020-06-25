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Dünya

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.06.2020
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde deprem oluştu.

Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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