Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,207.90
Altın
1,764.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek

Sudan, Kovid-19 ile mücadele için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ile 11,5 milyon avro değerinde bir anlaşma imzaladı.

Ömer Erdem   | 25.06.2020
AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen proje kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 11,5 milyon avro değerinde bir anlaşma imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum’un Kovid-19 testleri ve salgına yakalananların tedavisiyle ilgili konularda örgütle iş birliği anlaşması imzaladığını belirtti.

Sudan’da Avrupa Birliği Misyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada da birliğin DSÖ ile 11,5 milyon avroluk anlaşma imzaladığı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin, Kovid-19 ile mücadelede Sudan'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağı dün ülkeye ulaşmıştı.

Sudan’da şimdiye kadar 8 bin 889 Kovid-19 vakası görülürken, 548 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü
Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Kovid-19'a benzer semptomlar gösterdi
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek

AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Kovid-19'a benzer semptomlar gösterdi

Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Kovid-19'a benzer semptomlar gösterdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat