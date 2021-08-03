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Dünya

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.08.2021
Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

Tokyo

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı.

Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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