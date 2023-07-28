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Dünya

Japonya Merkez Bankası politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Murat Aslan  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Japonya Merkez Bankası politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

İstanbul

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Politika metninde, Japonya ekonomisi için belirsizliklerin oldukça yüksek olduğu ve emtia fiyatlarının, yurt dışındaki ekonomik aktivite ve fiyat hareketlerinin bu konuda öne çıktığı vurgulanarak, yurt içindeki firmaların fiyat ve ücret belirleme davranışlarının da söz konusu belirsizliklerde etkili olduğu ifade edildi.

Japonya'nın enflasyon oranlarının Nisan 2023'te tahmin edilen seviyelerden yüksek seviyede gerçekleştiğine dikkatin çekildiği metinde, ülkede enflasyon konusunda değişime ilişkin sinyallerin görülmeye başlandığı bildirildi.

Metinde, enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gevşek para politikası etkisinin reel faiz oranları vasıtasıyla daha da güçleneceği kaydedilerek, uzun dönem faiz oranlarının ciddi şekilde kontrol altında tutulmasının tahvil piyasalarının işleyişini etkileyebileceği ve oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

Böyle bir durumda getiri eğrisi bandının genişletilebileceği aktarılan metinde, devam eden belirsizlikler nedeniyle bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar gevşek para politikası uygulamasını sürdüreceği belirtildi.

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