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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'dan Tayland ve Singapur'a 'Pasifik güvenliği' vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tayland ve Singapurlu mevkidaşlarına Pasifik bölge güvenliğine yönelik iş birliği mesajı verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.11.2021
Japonya Başbakanı Kişida'dan Tayland ve Singapur'a 'Pasifik güvenliği' vurgusu

Tokyo

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Kişida, ülkesinin izlediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamında Japonya-Tayland ikili iş birliğini artırmak istediklerini açıkladı.

Kişida, Myanmar'daki gidişatın da ele alındığı görüşmede, ülkesinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) söz konusu ülkedeki arabuluculuk çabalarına desteğini sürdüreceğini bildirdi.

30 dakika süren görüşmede Prayut, yeni görevi dolayısıyla Japon mevkidaşını tebrik etti ve Tokyo-Bangkok ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı ayrı telefon görüşmesinde ise Kişida, iki ülke arasında güvenlik, çevre ve dijital teknolojiler kapsamlı ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

25 dakikalık görüşmede Kişida, mevkidaşına "Doğu ve Güney Çin Denizinde statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı koyulmasının" önemini vurguladı.

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