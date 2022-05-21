Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,981.70
BTC/USDT
29,367.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Japon hükümeti Kovid-19'a karşı maske tavsiyesini güncelledi

Japon hükümeti, "mesafe korunduğu sürece" Kovid-19'a karşı maske kullanımına gerek olmadığını bildirdi

Ahmet Furkan Mercan   | 21.05.2022
Japon hükümeti Kovid-19'a karşı maske tavsiyesini güncelledi

Tokyo

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, salgının başından beri sürdürdüğü maske kullanımına yönelik tavsiyesini güncelledi.

Danışman Heyet Başkanı Omi Şigeru, "mesafe korunduğu ve konuşulmadığı sürece maske takılmasına ihtiyaç kalmadığı" yönünde karar verildiğini bildirdi.

Omi, ilk okul öğrencilerine yönelik ise "beden eğitimi dersleri dahil dış mekanda maske takılmasına gerek olmadığını" söyledi.

Buna karşın Omi, kalabalık toplu taşıma araçlarında maske kullanılması tavsiyesini halen sürdürdüklerini aktardı.

Öte yandan Kyodo ajansı, heyetin kararını, "maske kullanımına yönelik salgının başından beri ilk kez net duruş" olarak niteledi.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, 2 metrelik mesafenin korunduğu dış mekan ile yeterli havalandırılan iç mekanda, maske takılmasına gerek olmadığını kaydetti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 561 bin 791’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 273’a yükseldi.

Ülke genelinde 101 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi

Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi

Japon hükümeti Kovid-19'a karşı maske tavsiyesini güncelledi

Japonya'dan, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "tek taraflı gaz sahası inşaatına" tepki

Biden ilk Asya ziyaretinde, yükselen Çin'e karşı bölgesel partnerlerini yokluyor

Biden ilk Asya ziyaretinde, yükselen Çin'e karşı bölgesel partnerlerini yokluyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi

Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
Japonya'dan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddiası

Japonya'dan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddiası