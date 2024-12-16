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Dünya

Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi

Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, eski bir çalışanın, müşterilerin kasalarından 6,5 milyon doları aşkın para çaldığına yönelik iddialar üzerine özür diledi.

Şilan Turp  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi

Ankara

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawa, düzenlediği basın toplantısında, bankanın Tokyo'da bulunan bazı şubelerindeki müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski bir çalışanın, yaklaşık 60 müşterinin hesabından 6,5 milyon doları aşkın para çaldığı iddialarını doğruladı.

Hanzawa, bu olayın, "güven üzerine inşa edilmiş olan bankacılık sektörünün temellerini sarstığı" değerlendirmesinde bulunarak özür diledi.

Olayın 31 Ekim'de banka müşterisinden gelen talep üzerine ortaya çıktığını belirten Hanzawa, suçunu kabul eden çalışanın işine 14 Kasım'da son verildiğini açıkladı.

Hanzawa, "Kasalarımızı kullanan müşterilerimizin endişelerini gidermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Alınan tedbirler kapsamında kasaların yedek anahtarlarının şubeler yerine genel merkezde saklanacağını kaydeden Hanzawa, konuyla ilgili yönetimsel sorumluluğun açıklığa kavuşturulmasına yönelik araştırmanın ise sürdüğünü aktardı.

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