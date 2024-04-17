İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın başlıyor
G7'nin gündeminde, Orta Doğu'da yaşananlar, Ukrayna savaşı, Afrika, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı, yapay zeka, siber güvenlik ve dezenformasyonla mücadele gibi konular yer alıyor.
Roma
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.
Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G7 grubu ülkelerinin dışişleri bakanları, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Capri Adası'nda ev sahipliği yapacağı toplantıda, 2 gün boyunca uluslararası gündemdeki konuları ele alacak.
Tajani, konuklarını bu akşam Capri'de karşılayacak ve bakanlar görüşmelerine yarın sabah ilk oturumlarını yaparak başlayacak.
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Orta Doğu'dan başlamak üzere İran'ın İsrail'e saldırısı ve sonrasında yaşananlar ile Gazze ve Kızıldeniz krizi görüşülecek.
G7 dışişleri bakanlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını da ele alacağı oturuma Tajani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de davet etti.
Ev sahibi İtalyan hükümetinin özel ilgisi doğrultusunda toplantı gündeminde Afrika da olacak. Bu oturuma, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Moritanya'nın Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk katılacak. Oturumda, G7'nin Afrika ile ortaklığını güçlendirmeye odaklanılacak.
Toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı, yapay zeka, siber güvenlik, altyapı bağlantıları, dezenformasyonla mücadele konuları da ele alınacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tajani, "Çok güçlü gerilimlerden geçen uluslararası bir senaryoda, İtalya liderliğindeki G7'nin barış için çalışma görevi vardır. Hükümet, bu hedefe ulaşmak için çok yönlü bir çaba içindedir ve Capri'deki bu toplantı önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Tajani: "(Orta Doğu'da bir savaş) ABD dahi bunu tek başına durduramaz"
Toplantının gündemiyle ilgili La Stampa gazetesine demeç veren Tajani, haziranda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Dışişleri bakanları olarak Capri'de, ortak tutumu koordine etmek, ancak her şeyden önce Orta Doğu'da genel bir savaş tehlikesini ortadan kaldıracak ortak siyasi eylemlere ilişkin yol haritası geliştirmek için bir araya geleceğiz. ABD dahi bu savaşı tek başına durduramaz. Tüm taraflarla diyalog kurabilen İtalyan geleneği doğrultusunda büyük ya da küçük rolümüzü oynamalıyız."
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile dün yaptığı görüşmede, İsrail'in İran'a yanıt verme konusunda mevkidaşının yaklaşımını nasıl gördüğü sorusuna Tajani, "Bakan ile konuştuğumda, İsraillilerin G7'nin ve daha genel olarak müttefik ülkelerin taleplerine duyarsız kalmadıklarını anladım. İlk sonuçlar kayda değer. İran'a yönelik şu an bir karşılık görünmüyor ve Refah'a yönelik saldırı ertelenmiş durumda. Tabii yakında her şey olabilir de. Bazı işaretler görüyorum." yanıtını verdi.
Tajani, İran ile ilgili durumda hassas bir dönemden geçildiğini ancak temaslarının sürmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin Tajani, "Şimdi ateşkes gerekli. İsrail, Filistin halkının büyük kısmının etkilendiği askeri operasyonlarını durdurmalı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.