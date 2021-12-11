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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 21 bin 42 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Barış Seçkin   | 11.12.2021
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 206 bin 305'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hastası sayısı 273 bin 882'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 818'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yapılan 565 bin 77 testte 21 bin 42 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 20 bin 497 vaka tespit edilmişti.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 artarak 134 bin 765'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 10 bin 205 artışla 4 milyon 797 bin 658'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 101 milyon 202 bin 665 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 896 bin 960 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,9’u buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 10 milyon 855 bin 405 hatırlatıcı doz uygulandı.

Öte yandan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) yayımladığı son rapora göre, Kovid-19 aşılarının hastalıktan koruma etkinliği ikinci doz aşıdan sonraki 5. ayda yüzde 39 seviyesine kadar düşebiliyor.

3. (hatırlatıcı) dozun uygulanmasıyla koruma seviyesi yeniden yüzde 93'e yükseldi.

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