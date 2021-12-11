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Dünya

İtalya 2035'e kadar içten yanmalı motorlu araçların üretimini sonlandıracak

İtalya'da 2035 yılına kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

Barış Seçkin   | 11.12.2021
İtalya 2035'e kadar içten yanmalı motorlu araçların üretimini sonlandıracak

Roma

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin bir araya gelmesiyle toplanan ortak bakanlar komitesi, İtalya'daki içten yanmalı motorlu araçların değiştirilme takvimini belirledi.

Buna göre, ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

Kamyonet ve hafif ticari ulaşım araçları için ise 2040’a kadar süre tanındı.

Corriere della Sera gazetesindeki haberde de hükümetin bu kararla, Avrupa Birliğinin (AB) sıfır karbon emisyonu hedefi çizgisi doğrultusunda bir adım attığı ve İtalya'da 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi.

Hükümetin bu kararı, parlamentoya götürerek, yasalaştırmaya çalışacağı da kaydedildi.

İtalya'da Ferrari ve Lamborghini gibi yüksek güçlü otomobiller üreten markaların, 2035 hedefine mesafeli olmakla beraber bu konuda bazı istisnalar elde ettikleri haberleri basına yansımıştı.

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