Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1117 artışla 796 bin 765'e yükseldi.

Kasım İleri   | 11.12.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı

Washington DC

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 169 bin 278 artışla 49 milyon 833 bin 784'e çıktı.

Son 24 saatte 1117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 796 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 153 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 385 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 754 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 247 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 555’e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,5’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 25,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 200 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 51 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

Benzer haberler

ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum kasırgasında can kaybının 100'ü geçebileceği bildirildi

ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum kasırgasında can kaybının 100'ü geçebileceği bildirildi

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı

Hamas: Lübnan'da Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından

Hamas: Lübnan'da Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından
TBMM Başkanı Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

TBMM Başkanı Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum
ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor

ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor