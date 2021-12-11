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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkedeki seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi

İdiris Okuduci   | 11.12.2021
Lübnan Başbakanı Mikati, ülkedeki seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi

Beyrut

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tartışma konusu olan ülkedeki genel seçimlerin vaktinde yapılacağını belirtti.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati’nin Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan ile başkent Beyrut’ta görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, Mikati’nin ülkedeki genel seçimlerin vaktinde gerçekleşeceğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Mikati ve Deryan'ın, Lübnan ve bazı Körfez ülkelerinin 29 Ekim’den bu yana yaşadığı diplomatik krizini de ele aldıkları kaydedildi.

Başbakan Mikati, ülkenin içinde bulunduğu zor sürecin üstesinden tüm bileşenlerle birlikte geleceklerini belirtti.

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin mayıstan erkene alınarak 27 Mart 2022’de yapılmasına karar vermişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Mişel Avn, kararı veto ederek seçim tarihinin gözden geçirilmesi için yeniden meclise göndermişti.

Lübnan Meclisi, 2’nci defa 28 Ekim’de seçim tarihi için oturum düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Avn tarafından kurulan ve iktidar ortağı olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, seçim tarihimin mayıstan marta çekilmesine itiraz edip bunun için yeterli zamanın bulunmadığını belirtmişti. ​​​​​​​

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