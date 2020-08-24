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Spor

3 milli atlet koronavirüse yakalandı

3 milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.08.2020
3 milli atlet koronavirüse yakalandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

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