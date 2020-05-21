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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 32 bin 486'ya yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 21.05.2020
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 32 bin 486'ya yükseldi

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi.

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