Yunanistan'da turistlere Kovid-19 testi yapılmayacak
Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasıyla ülkeye gelecek ziyaretçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı bildirildi.
Atina
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Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 1 Haziran'da kamp alanları ve otellerin açılmasıyla iç turizmin, 15 Haziran'da ise olumlu epidemiyolojik verilere sahip yaklaşık 20 ülkeden Atina Havaalanı'na başlayacak uçuşlarla dış turizmin başlayacağını söyledi.
1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek ülkelerin çoğalacağını belirten Theoharis, bu tarihten sonra ülkedeki tüm havaalanlarının da açılacağını, yurt dışından geleceklere Kovid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağını ifade etti.
İç turizmin her zamankinden daha önemli olduğunu savunan Theoharis, ''30 milyon avroluk 'Herkes için Turizm' adlı program kapsamında, tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste 120 avroluk destek verilecek." dedi.
E-kupon şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentelerinde kullanılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.