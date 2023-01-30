Dolar
18.81
Euro
20.49
Altın
1,923.02
ETH/USDT
1,583.60
BTC/USDT
23,076.00
BIST 100
5,125.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
logo
Gündem

Mübadil torunları vize sorununa çözüm bekliyor

Lozan Mübadilleri Vakfı, Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan, yaptıkları ziyaretlerde sürekli karşılarına çıkan vize sorununa bir çare üretmelerini istediklerini bildirdi.

İrem Demir   | 30.01.2023
Mübadil torunları vize sorununa çözüm bekliyor

İstanbul

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan 100 mübadil kuruluşu adına yapılan açıklamada, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mübadil çocukları ve torunlarının, Türkiye'de yaşanan her problemin üstesinden gelmek üzere birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Vatana ve millete olan sorumlulukların yerine getirilmesinden hiçbir zaman vazgeçilmeyeceği aktarılan açıklamada, özel taleplerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği'nden ve komşu Yunan hükümetinden en büyük beklentimiz, ata topraklarına yaptığımız ziyaretlerde sürekli karşımıza çıkan vize sorununa bir çare üretmeleridir. Yüzyıl önce mübadele ile bıraktığımız evlerimizi, köylerimizi, mezarlıklarımızı ve diğer hatıralarımızı kolayca görebilmek adına vize duvarlarının kaldırılmasını, en azından esnetilmesini çok girişli ve uzun süreli vize verilmesini talep ediyoruz.

İki ülkenin mübadillerinin ortak bir talebi de Lozan Antlaşması'nın mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde terk edilen topraklarda kalan kültürel mimari varlıkların karşılıklı olarak restore edilmesidir. Bu anlamda ibadet yerleri, hamamlar, çeşmeler, anıt evler, mezarlıklar gibi kültürel ve mimari varlıkların envanterlerinin çıkartılmasını, koruma altına alınmasını ve restore edilmesini istiyoruz."

Lozan Antlaşması gereği mübadeleye tabi tutulmayan Yunanistan'daki Türk-Müslüman azınlık ve Türkiye'deki Rum-Ortodoks azınlığın karşılıklı olarak eğitim, kültür, dil ve inanç özgürlüğü gibi insan haklarının hükümetlerce güvence altına alınması istenen açıklamada, "Her iki ülkenin okul müfredatından, tarih dersi kitaplarından birbirlerinin tarihini karalayıcı, hakaret içeren, düşmanlık doğuracak uydurma metinlerin ayıklanarak dostluğu teşvik edici bir şekle sokulmasını barışçıl bir ortam için gerekli görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
Bakan Kasapoğlu, Diplomat Akademi Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı

"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor

Bakan Kasapoğlu, Diplomat Akademi Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Mübadil torunları vize sorununa çözüm bekliyor

Mübadil torunları vize sorununa çözüm bekliyor
Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Kırklareli'nde 40 çeşit "mübadele yemeği" aynı sofrada buluştu

Kırklareli'nde 40 çeşit "mübadele yemeği" aynı sofrada buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet