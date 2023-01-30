Dolar
18.81
Euro
20.49
Altın
1,922.40
ETH/USDT
1,584.40
BTC/USDT
23,112.00
BIST 100
5,121.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
logo
Gündem

Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış görülecek.

Fatma Sevinç Çetin   | 30.01.2023
Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yağışlar Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

1100-1200 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
Bakan Kasapoğlu, Diplomat Akademi Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Bitlis, Muş ve Bingöl için kar uyarısı

Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek

Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Brüksel bu yıl güneşi göremedi

Brüksel bu yıl güneşi göremedi
Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet