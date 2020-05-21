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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yayılmacı eylemleri tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını eleştirerek, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin'de tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceğini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini bildirdi.

Ali Cura   | 21.05.2020
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yayılmacı eylemleri tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı binası. Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ile ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ve ABD ile yapılan tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaklarını açıklaması değerlendirildi.

Açıklamada, "Rus tarafı bir çok defa İsrailli ortaklarını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yanı sıra Arap Barış Girişiminin ilgili kararlarını içeren Orta Doğu'da çözümün uluslararası yasal çerçevesine aykırı olan tek taraflı planların uygulanmasına karşı defalarca uyardı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, ilhakın, 1967 sınırlarına dayanan gelecekteki bir Filistin devletinin yaşayabilmesi için ayrılmaz bir koşul olan Batı Şeria'nın toprak devamlılığını imkansız hale getireceği kaydedildi.

"İsrail'in bu tür yayılmacı eylemleri, Filistin topraklarında tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceği gibi, bir bütün olarak Orta Doğu bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabileceği endişesi yaratıyor." denilen açıklamada, Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasının mevcut uluslararası yasal çerçevede iki devlet ilkesine dayanarak kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümünü destekleme konusunda ilkeli konumunu yeniden teyit ettiği ifade edildi.

Filistin-İsrail çatışmasında bütün taraflara bölgede yeni bir tehlikeli duruma sebebiyet verecek adımlardan ve doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların yaratılmasına engel olmaktan kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya'nın Orta Doğu Dörtlüsü'nü toplamak için temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

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