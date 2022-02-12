Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ve Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent maçın ardından basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti

İtalya'da Kovid-19 salgınının başından beri virüs bulaşanların sayısı 12 milyon 53 bin 330 oldu.

Barış Seçkin   | 12.02.2022
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 645 testte 62 bin 231 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 12 milyon 53 bin 330'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 695 bin 614'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 269 artarak 150 bin 824'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 117 bin 463 artışla 10 milyon 206 bin 892'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 744 bin 861 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 792 bin 235 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 963 bin 792 hatırlatıcı doz uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti
Türkiye'de 86 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Benzer haberler

Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti

Avustralya’nın başkentinde aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
İtalya'da akaryakıt fiyatları şubatta rekor düzeye ulaştı

İtalya'da akaryakıt fiyatları şubatta rekor düzeye ulaştı