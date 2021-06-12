Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.06.2021
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 76 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi

Benzer haberler

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı

Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı