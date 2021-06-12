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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 599 bin 181'e ulaştı.

Betül Yürük   | 12.06.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 11 bin 315 artışla 33 milyon 438 bin 248'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 599 bin 181'e çıktı.

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 256 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 522 ve Texas'ta 51 bin 889 olarak kayıtlara geçti.

142 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 172 milyondan fazla kişiye ilk doz, 142 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 259 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 296 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 484 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 367 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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