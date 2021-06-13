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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı

Kovid-19 ile mücadelede başlatılan toplumsal bağışıklama kapsamında, Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 13.06.2021
Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Bugün 448 bin kişi için aşı günü." ifadelerini kullandı.

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