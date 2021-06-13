Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı
Kovid-19 ile mücadelede başlatılan toplumsal bağışıklama kapsamında, Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugün 448 bin kişi için aşı günü!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
Koca, paylaşımında, "Bugün 448 bin kişi için aşı günü." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.