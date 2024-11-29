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Dünya

İtalya'da çalışanlar, hükümetin bütçe planını protesto için genel greve gitti

İtalya'da kamu ve özel sektör çalışanları, sağ koalisyon hükümetinin 2025 yılı bütçe tasarısını protesto etmek için genel greve gitti.

Barış Seçkin  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İtalya'da çalışanlar, hükümetin bütçe planını protesto için genel greve gitti

Roma

Ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve İtalyan İşçi Birliğinin (UIL) çağrısıyla, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ iktidarın hazırladığı 2025 bütçesi genel greve gidilerek protesto edildi.

Ulaşım sektöründe çalışan işçiler haricinde kamu ve özel sektörde çalışanlar 8 saatlik greve gitti.

Ulaşım sektöründeki çalışanlar ise Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin bakanlık yetkisini kullanıp grev süresini yarı yarıya indirmesi, mahkemeye yapılan itirazın reddedilmesi sebebiyle 4 saatliğine iş bıraktı. Ulaşımdaki grev nedeniyle özellikle bazı hava yolu seferlerinde aksaklıklar ve iptaller yaşandığı bildirildi.

Sendikalarca greve katılım oranının yüzde 70 dolaylarında olduğu ifade edildi.

Grev nedeniyle CGIL, Esquilino Meydanı'ndan Imperiali Caddesi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte göstericiler, "Yanlış bütçe" pankartıyla yürürken, bazı göstericiler Filistin bayrağı taşıdı.

Başkent Roma dışında ülkede 40'tan fazla kentte daha sendikalar seslerini duyurabilmek için yürüyüş düzenledi.

Bologna kentindeki yürüyüşe katılan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugün meydanların hükümete güçlü bir tepki gösterdiğini belirtti.

Landini, hükümet üyelerinin dile getirdiği, bütçede vergileri düşürdükleri tezinin yalan olduğunu öne sürdü.

UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri de Napoli kentindeki yürüyüşte yaptığı açıklamada, hükümetin meydanların sesine kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

Basına yansıyan haberlere göre, Torino'daki yürüyüşte ise Başbakan Meloni ve bazı bakanların fotoğrafları yakıldı ve ayrıca bazı göstericiler Porta Nuova tren garında peronları kısa süreli ulaşıma kapattı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, bu göstericilere coplu müdahalede bulunarak, gardan uzaklaştırdı.

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