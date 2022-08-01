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Dünya

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun

İtalya Dışişleri Bakanlığı, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 01.08.2022
İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun

Roma

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin bu sabah Odessa Limanı'ndan hareket etmesine ilişkin İtalya'nın görüşü paylaşıldı.

Paylaşımda, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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