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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Kıbrıs sorununda BM kararları dışındaki çözüm girişimlerini reddediyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kıbrıs meselesinde, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve kararlarının dışındaki çözümü sağlamaya yönelik tüm girişimleri şiddetle reddettiklerini ifade etti.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.03.2021
İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Kıbrıs sorununda BM kararları dışındaki çözüm girişimlerini reddediyoruz

Lefkoşa

İtalyan Bakan Luigi Di Maio, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret ederek, Rum lider Nikos Anatasiadias, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maio, İtalya'nın, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferansı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Maio, "İtalya, Kıbrıs sorununda BM anlaşmaları ve karaları dışındaki çözümü sağlamaya yönelik her türlü girişimi şiddetle reddediyor." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine atıfta bulunan Maio, İtalya'nın, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın bölgedeki haklarının ihlal edilmemesi konusunda desteğinin altını çizdi.

Maio, Rum kesimi ile İtalya'nın ikili ilişkilerini "mükemmel" olarak tanımlayarak, Rum kesimi ile aralarındaki iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Christodoulides ise son yıllarda İtalyan enerji şirketi ENI'nın Kıbrıs Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde gaz aramalarına başlamasıyla ikili ilişkilerin daha da geliştiğini söyledi.

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