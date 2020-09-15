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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Barış Seçkin   | 15.09.2020
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın ikili ilişkiler, Libya, Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin başına gelenlerin açıklığa kavuşturulması konularını ele aldığı belirtti.


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