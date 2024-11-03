Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,458.10
BTC/USDT
68,375.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde bir binada patlama meydana geldi
logo
Dünya

İsviçre istihbaratına göre PKK bu ülkede gizli terör faaliyetleri yürütüyor

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, terör örgütü PKK'nın, İsviçre'de ve başka ülkelerde gizlice fon topladığını, propaganda yaptığını, terör eğitim kampları düzenlediğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İsviçre istihbaratına göre PKK bu ülkede gizli terör faaliyetleri yürütüyor

Bern

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, terör örgütü PKK'nın, İsviçre'de ve başka ülkelerde gizlice fon topladığını, propaganda yaptığını, terör eğitim kampları düzenlediğini, camiler ve lokaller gibi Türk misyon ve kurumlarının, PKK'nın potansiyel hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı son durum raporunu yayımladı. Raporda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, "PKK, İsviçre'de, başka yerlerde olduğu gibi gizlice para topluyor, propaganda yapıyor ve eğitim kampları düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gençlere terör örgütü propagandası yaptığı bildirilen raporda, örgütün seçtiği kişileri gelecekte "Türk ordusuna karşı" savaştırmak üzere yanına çektiği de aktarıldı.

Raporda, PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "Kürt mültecileri" yanına çekerek onları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtildi.

"PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Camiler gibi Türk misyonları ve kurumları, potansiyel PKK hedefleridir

Raporda, "Lokaller ve camiler gibi Türk misyon ve kurumları, PKK'nın potansiyel hedefleridir." denildi.

İsviçre'deki güvenlik durumunun her yıl daha da kötüye gittiği de raporda vurgulandı.

Küresel güç ilişkilerinin yeni bir düzene geçişi nedeniyle tehlikeli ve değişken bir dönemin yaşandığı belirtilen raporda, bunun ne kadar süreceğinin de belirsiz olduğu bildirildi.

Avrupa ve çevresinde çok sayıda ve eş zamanlı krizin yanı sıra silahlı çatışmaların yaşandığı yoğun bir kutuplaşmış ortamın oluştuğuna vurgu yapılan raporda, "İsviçre birkaç yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde daha az güvenli." denildi.

Raporda, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonu görünmeyen bir yıpratma savaşına" dönüştüğü belirtildi.

Rusya'nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğu ifade edilen raporda, ABD ve Avrupa için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hayati yardımı sağlamanın politik olarak daha da zorlaştığı, bunun da zamanın şu anda Rusya'nın lehine işlediği anlamına geldiği kaydedildi.

Raporda, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların Orta Doğu için büyük "şok dalgalarına" sebep olduğu kaydedilirken, İsrail'in Ekim 2024'ten bu yana Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını yoğunlaştırdığı, İran'a ve bölgesel stratejisine meydan okuduğu belirtildi.

"İsviçre'ye yönelik en büyük casusluk tehdidi Rus istihbarat servislerinden geliyor"

İsviçre'ye yönelik şu anda en büyük casusluk tehdidinin Rus istihbarat servislerinden geldiğinin altı çizilen raporda, Çin istihbarat servislerinden kaynaklanan tehdidin de yüksek olduğuna işaret edildi.

Çok sayıda servisin, İsviçre'de ikametgah olarak bilinen gizli üsler bulundurduğuna dikkat çekilen raporda, bunların genellikle diplomatik misyonlarda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Raporda, İsviçre'deki terör tehdidinin yüksek kalmayı sürdürdüğü ve 2024'te daha da belirgin hale geldiği kaydedildi.

Şiddet yanlısı aşırı sağcı ve solcu grupların faaliyetlerine normal olarak devam ettiği vurgulanan raporda, bu grupların oluşturduğu tehdidin yüksek bir seviyede sabitlendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Benzer haberler

İsviçre istihbaratına göre PKK bu ülkede gizli terör faaliyetleri yürütüyor

İsviçre istihbaratına göre PKK bu ülkede gizli terör faaliyetleri yürütüyor

Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu
MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti

MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet