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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.

Atila Altuntaş  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
İsveç'te Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planına tepki gösterdi.

Göstericiler "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır" ve "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" ile "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Eidin Enstre, AA muhabirine, Filistin davasını desteklediğini belirtti.

Enstre, ABD Başkanı Trump'a seslenerek, şöyle konuştu:

"Filistin, Tanrı'nın İsraillilere vadettiği toprak mı, yoksa Tanrı'nın Trump'a vadettiği toprak mı? Gazze'de ne yapmak istediğini anlamadık. Siz Gazze'yi Hiroşima'dan daha kötü yaptınız. Onlara cehennemi yaşattınız ve şimdi dönüp rehineleri serbest bırakmazlarsa onlara 'cehennemi yaşatacağız' diyorsunuz. Gazze halkı sonuna kadar savaşacak ve bulundukları yerden gitmeyecek."

İsveçli aktivist Joakim Anders ise ana akım medyanın Filistin'de yaşananları yazmadığını, bu nedenle eyleme katıldığını vurguladı.

"Biz dikkat çekmek ve Filistin'de neler olduğunu kısmen de olsa anlatmak için buradayız." diyen Anders, "Gazzelilerin öldürülmesi ve kanlarının dökülmesi durmalı ve buna barışçıl bir çözüm bulunmalı. Farkındalık oluşturmak için gösterilere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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