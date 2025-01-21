İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard: Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğimizi ifade ettik
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik." dedi.
Ankara
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