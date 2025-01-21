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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rams Park’ta Dinamo Kiev ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolcu Gorka Guruzeta, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard: Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğimizi ifade ettik

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard: Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğimizi ifade ettik

Ankara

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