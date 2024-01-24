Dolar
30.24
Euro
32.95
Altın
2,023.42
ETH/USDT
2,228.50
BTC/USDT
39,894.00
BIST 100
8,091.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasındaki İstanbulspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlıyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailliler, açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardım taşıyan tırları engellemek için protesto düzenledi

Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çekerken bir grup İsrailli, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için sınır kapısında protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ahmet Dursun  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
İsrailliler, açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardım taşıyan tırları engellemek için protesto düzenledi

Ankara

Times of Israel gazetesinin haberine göre, onlarca İsrailli, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım götürmek üzere hazırlanan yardım tırlarını engellemek ve protesto etmek için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı çevresinde toplandı.

Ülkelerinin bayraklarını taşıyan İsrailliler, sloganlarla Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çeken Filistinlilere yardımlara izin verilmemesini istedi.

Tel Aviv tarafından insani yardımların girişinin sıklıkla engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekiliyor.

Saldırılarda harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'ndeki halk, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi

Benzer haberler

İsrail saldırıları Gazze'de 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

İsrail saldırıları Gazze'de 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 18 asker yaralandı

İsrailliler, açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardım taşıyan tırları engellemek için protesto düzenledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'de nükleer silah kullanılması çağrısını" yineledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'de nükleer silah kullanılması çağrısını" yineledi
Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı
Gazze'de bir Filistinli beyaz bayrak sallamasına rağmen İsrail güçleri tarafından öldürüldü

Gazze'de bir Filistinli beyaz bayrak sallamasına rağmen İsrail güçleri tarafından öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet