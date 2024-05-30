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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli yetkili, tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını içeren bir öneriyi kabul etmeyeceklerini dile getirdiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrailli yetkili, tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi

Ankara

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Hanegbi'nin Gazze'deki bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerindeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Hanegbi'nin esir yakınlarını azarladığı, görüşmede yer alan bir kadının gözyaşlarıyla toplantıdan ayrıldığı aktarıldı.

Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını içeren bir öneriyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Hanegbi'nin, "Bu hükümet tüm rehinelerin iadesi için savaşın durdurulması yönünde bir karar almayacak." dediği kaydedildi.

Hanegbi'nin, İsrailli esirlerin gelecek haftalarda veya birkaç ay içinde getirilmezse bu konuda alternatif bir planlarının olmadığı itirafında da bulunduğu belirtildi.

Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

Hamas'ın elinde 125 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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