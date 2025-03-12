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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Araklı Derneği’nin düzenlediği iftar programında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye elektrik tedarikinin durdurulmasına karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Aileler, Doha'ya giden müzakere heyetinden tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi ve ordunun geri çekilmesi taahhüdünde bulunmasını istedi.

Burak Dağ  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye elektrik tedarikinin durdurulmasına karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye elektrik tedarikini kesme kararından geri adım atması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdikleri 24 saatlik sürenin dolmasının ardından söz konusu kararın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 50 aile, kararın iptali için Başbakan Binyamin Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar aleyhinde Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sundu.

Sunulan dilekçede, Gazze'ye elektrik tedarikinin durdurulması kararının esirlerin durumunu olumsuz etkilemesi gözardı edilerek uygun yetki olmaksızın alındığı vurgulandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya, Gazze'ye elektrik tedarikinin durdurulması kararından vazgeçmesi için dün 24 saat süre tanımıştı.

İsrailli esirlerin aileleri, müzakere heyetinin anlaşmaya varmadan dönmesini istemiyor

İsrailli esirlerin aileleri, Doha'daki İsrail müzakere heyetine Gazze'de tutulan tüm yakınlarının "derhal ve bir seferde" geri gelmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmadan dönememesi çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin ailelerinden yapılan açıklamada, Hamas ile tüm esirlerin "birinci aşamada olduğu gibi gruplar halinde değil, derhal ve tek seferde" geri getirilmesini öngören bir anlaşmaya varılması talebinde bulunuldu.

Aileler ayrıca, Doha'daki İsrail müzakere heyetine, son İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun geri çekilmesi konusunda siyasi taahhütte bulunması çağrısı yaptı.

İsrail müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirilmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

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