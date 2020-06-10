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Dünya

İsrailli düşünce kuruluşu: ABD Doğu Akdeniz’deki gaz ittifakına Türkiye’nin de dahil edilmesini istiyor

İsrailli düşünce kuruluşu, ABD'nin Türkiye'nin katılmadığı "Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda" yer almasını istediğini, "bunun için başlatılacak diplomatik girişimlerden kaybedilecek birşeyin olmadığını" belirtti.

İdiris Okuduci   | 10.06.2020
İsrailli düşünce kuruluşu: ABD Doğu Akdeniz’deki gaz ittifakına Türkiye’nin de dahil edilmesini istiyor

İstanbul

İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Bar Ilan Üniversitesi bünyesindeki "The Begin-Sadat Strategic Studies" adlı düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan "Kudüs-Atina'nın Diplomatik fırsatları" adlı makalede ABD'nin Türkiye'nin dahil olmadığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na ilişkin görüşlerine yer verildi. 

Makalede, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya, Ürdün ve Filistin'in yer aldığı forumda Türkiye'nin yer almamasının risklerine değinilerek, Türkiye'nin neden yer alması gerektiği ABD 'nin yaklaşımı üzerinden altı çizilerek anlatıldı.

ABD'nin Türkiye'nin de forumda yer almasının istediğini, forumun başını çeken İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'nin katılımını sağlamaları için diplomatik girişim de bulunmaları tavsiyesinde bulunduğu makalede, Washington yönetiminin, Türkiye'ye yönelik bu girişimden İsrail ve Yunanistan'ın kaybedecek birşeyleri olmadığı aksine kazançlarının daha çok olduğu vurgulandı.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın 18 Şubat'ta Atina'daki açık bir konferanstaki ifadelerine yer verilen makalede, "Daha kapsayıcı diyalog, ABD'nin perspektifine daha çok yakın olacaktır. ABD, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Forumu'na davet edilip katılmasını destekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanları'nın katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

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