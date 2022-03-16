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Dünya

İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi

İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Barlev, polise, Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerini kısıtlaması talimatını verdi.

Hamdi Yıldız   | 16.03.2022
İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi

KUDÜS

İsrail gazetesi Yediot Aharonot'a göre, Barlev, Polis Şefi Yaakov Shabtai'ye, parlamenterlerin tehlikeye maruz kalmamaları için Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması emrini verdi.

Ancak, Hükümetin Yargı Müsteşarı Gali Baharav Miara, Barlev'in polis şefine böyle bir emir verme yetkisinin olmadığını açıklayarak, bakana parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve dolaşım özgürlüğüne sahip olduklarını belirten bir mesaj gönderdi.

Mescid-i Aksa'ya girişleri Yahudiler için kısıtlama hakkının ancak Başbakan'da olduğunu kaydeden Miara, bunun da ulusal güvenlik iddiasıyla Şabak'ın görüşünü aldıktan sonra olabileceğinin altını çizdi.

Barlev'in de müsteşara cevap olarak "Polisin, parlamento üyelerini koruması gerektiğini belirttiği" kaydedildi.

Yediot Aharonot gazetesi, haberinde Barlev'in söz konusu emrinin arka planına ilişkin bilgi vermedi.

Ancak, İsrail kamu yayın kuruluşu KAN geçen ay yaptığı yayında, ramazan ayında Filistin topraklarında güvenlik durumunun tehlike gösterdiği şeklinde uyarılarda bulunmuştu.

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