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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3'ü ağır 6 kişiyi yaraladı. Batı Şeria'da gece boyu baskınlar, gözaltılar ve çatışmalar yaşandı.

Mehmet Nuri Uçar, Qais Omar Darwesh Omar  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Ebu Diys beldesine düzenlediği baskında Nebil Halebiyye adlı Filistinli bir genç ile saatlerce çatıştığını ardından Halebiyye'nin sığındığı evi roketlerle patlatarak, naaşına el koyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentinin Nuba beldesine düzenlediği baskında 22 yaşındaki Ahmed Habis Debabise'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına gece boyunca baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığını ifade etti.

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