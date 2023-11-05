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ABD'nin başkenti Washington’da, Beyaz Saray'ın önünde toplanan binlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran, Mücahit Aydemir  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Tel Aviv

"Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi"nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.

Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.

Başkentte Tel Aviv Müzesi önünde toplanan esir aileleri ve onlara destek veren göstericiler, "Onları geri getirin" sloganları attı.

Esirlerin aileleri de Gazze’deki yakınlarının serbest bırakılmaları için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine mümkün olan tüm yolları deneme çağrısında bulundu.

Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi ayrıca, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a seslenerek, "Onların hayatı sizin elinizde" ifadelerine yer verdi.

Tel Aviv, bu akşam bir başka gösteriye daha sahne olmuş, Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz" yazılı pankartlar taşımıştı.

Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, işgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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