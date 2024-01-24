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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'de nükleer silah kullanılması çağrısını" yineledi

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılması" çağrısını tekrarladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'de nükleer silah kullanılması çağrısını" yineledi

Kudüs

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine gitti.

Burada yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer silah atılması çağrısını" tekrarlayan Eliyahu, İsrail'e yönelik açılan "soykırım" davasına bakan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da tutumunu bildiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika, UAD'ye sunduğu dilekçeye, Miras Bakanı Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer silah atılmasına ilişkin açıklamasını, İsrail'in Gazze’de soykırım yapma niyeti olarak eklemişti.

İsrailli Bakan'ın "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

Eliyahu, 5 Kasım’da katıldığı bir radyo programında da nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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