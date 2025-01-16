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Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Ankara'da "zafer konvoyu" düzenleniyor.
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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ateşkes anlaşması yürürlüğe girerse hükümetten istifa edeceğini duyurdu

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

Burak Dağ, Faruk Hanedar  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ateşkes anlaşması yürürlüğe girerse hükümetten istifa edeceğini duyurdu

Kudüs

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

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