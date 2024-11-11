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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan, 2025’in işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını öne sürdü

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.

Bekir Aydoğan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan, 2025’in işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını öne sürdü

İstanbul

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.

Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü.

Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti.

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