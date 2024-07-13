İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesine saldırısında 71 kişi öldü
İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 71 kişi şehit oldu ve 289 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.
Mevasi'ye "zorunlu göç"
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.
Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.
Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.
Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.
Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.
Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü: İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.
Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in "güvenli" diye açıkladığı Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan bombardımanında onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.
İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkati çeken Basal, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı" dedi.
Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.
İsrail'in Gazze'de camiyi hedef aldı
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.
Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.
İsrail, Gazze'de "güvenli bölgede" Kassam Tugayları liderinin hedef alındığını savundu
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta Mavasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etti.
Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mavasi'ye yönelik hava saldırısında Dayf ve diğer ilgili kişilerin hedef alındığını ileri sürdü.
Bölgede İsrailli esirlerin bulunduğuna ilişkin ellerinde istihbarat olmadığı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Hamas'ın liderlik kadrosunun tamamının öldürülmesi için savaşın başından beri yetkilendirildiği" kaydedildi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelişmeler hakkında bilgi aldığı, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın saldırıyla ilgili görüşmek üzere toplandığı paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.