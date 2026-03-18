İsrail'in tahliye ve saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinden kuzeye doğru göç dalgası yaşanıyor
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamasının ardından kentten kuzeye doğru yoğun göç dalgası yaşanıyor.
Beyrut
Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Sur kentindeki Lübnanlıların kuzeye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Basında çıkan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan görüntülerde yollarda trafik ve yoğunluğun oluştuğu görülüyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.
Adraee'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdidt edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.