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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki sağlık sistemi büyük zorluklarla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in saldırıları altında bulunan, yaralı sayısının sürekli arttığı Lübnan'da sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki sağlık sistemi büyük zorluklarla karşı karşıya

Cenevre

Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Lübnan'daki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Elde ettikleri son verilere göre Lübnan'da 700'den fazla kişinin öldüğünü ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Harris, "Sağlık sistemi gerçekten bunalmış durumda. Bu rakamlar, beklenen veya planlanan her şeyin çok ötesinde." dedi.

Harris, olası saldırı ve toplu kayıplara hazırlanmak için Lübnan'daki sağlık yetkilileriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak hiçbir senaryoda bu düzeyde saldırı, ölüm ve yaralanma beklemediklerinin altını çizdi.

Yaralanma ve ölümlerin sağlık sisteminin başa çıkması beklenenden çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Harris, Lübnan'daki sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ancak süren saldırılar neticesinde birçok sağlık tesisinin hizmet vermeyi durdurduğunu söyledi.

Harris, "Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisi kapandı. Ülkenin geri kalanında 26 tesis daha artık hizmet vermiyor. Sadece 16 Eylül'den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırıyı doğruladık. Bazıları hastanelere ve bazıları ise ambulanslara yönelik. Bu saldırılarda 27 kişi öldü ve 55 kişi de yaralandı." dedi.

Lübnan'a yönelik saldırıları öngördüklerini ancak bu ölçekte olacağını beklemediklerine işaret eden Harris, geçen hafta ülkedeki elektronik cihaz patlamaları nedeniyle de çok sayıda özel bakım gerektiren yaralanma vakalarının yaşandığını hatırlattı.

"Fiziksel olarak sağlık sisteminin yanı sıra sağlık çalışanları de saldırı altında"

Harris, Lübnan'daki elektronik cihaz patlamalarında yaralananların zaten hastaneleri doldurmuş durumda olduğunu söyledi.

"(İsrail'in) Hava saldırıları hastanelerdeki insan sayısını artırıyor." diyen Harris, şunları kaydetti:

"Temel olarak sağlık sistemi bunalmış durumda ve büyük zorluklarla karşı karşıya. Lübnan'daki sağlık sistemi çok sayıda yerinden edilmiş kişiyle de başa çıkmaya çalışıyor. Bu insanların çoğu yanlarında ilaç getirmedi ve sağlık hizmetleri için gidecek yerleri yok. Onların ihtiyaçları ve ruh sağlığına yönelik ihtiyaçları da çok büyük olacak çünkü bazıları yaşananlardan dolayı yas tutacak ve dehşete düşecek. Bu yüzden sağlık hizmeti ihtiyaçları büyük ölçüde artıyor. Fiziksel olarak sağlık sisteminin yanı sıra sağlık çalışanları de saldırı altında. Sağlık çalışanlarımız öldü."

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduklarını vurgulayan Harris, ateşkesin yanı sıra şiddetin tırmandırılmaması için de çağrı yaptıklarını söyledi.

Harris, "Şiddet kullanmayla hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Sadece ölüme ve yıkıma neden oluyorsunuz. Her iki taraftan da şiddeti hemen durdurmasını istiyoruz." dedi.

DSÖ, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 37 sağlık merkezinin kapandığını bildirdi 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sağlık merkezlerinin hedef olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde kapanan sağlık merkezlerinin büyük bölümünün Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgelerde yer aldığı aktarıldı.

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