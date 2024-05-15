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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 189'a çıktı.

Ekip  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi

Gazze,Kudüs

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze kenti, güneydeki Refah'ın doğusu ve Refah ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapıları çevresinde kara saldırılarının genişlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 189'a yükseldiği belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen raporda, a​​​​​rtan ihtiyaca rağmen, insani yardım kuruluşlarının başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere savunmasız kişilere erişiminin sürekli engellendiği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin 1-9 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyi için planlanan 32 insani yardım çalışmasından yalnızca 9'unu kolaylaştırdığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, 5 insani yardım çalışmasını doğrudan reddettiği, 11'ine engel olduğu ve 7'sinin de lojistik engeller sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı tarihte Gazze'nin güneyinde koordinasyonun gerekli olduğu bölgelerde İsrail'in, 46 yardım çalışmasından 25'ini kolaylaştırdığı, 9'unu reddettiği, 3'ünü engellediği ve 9'unun da lojistik problemler sebebiyle iptal edildiği ifade edildi.

Raporda, "İsrail'in Refah'taki askeri harekatı yardım kuruluşlarının kritik insani yardım malzemelerini Gazze'ye getirme kapasitesini doğrudan etkiliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'de BM bünyesindeki kliniği bombalaması sonucu 10 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir kliniği bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında yerinden edilmiş 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "Ebu el-Husna" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, el-Bureyc Mülteci Kampı'nda "Berş" ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrailş, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kenti ve Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesine baskın düzenledi.

Askerler, El-Halil'de 12, Anata'da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Şafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen askerler, Filistinlilerin evlerine zehirli gaz ve ses bombası attı.



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